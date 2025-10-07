ЗАЭС: энергоснабжение станции 14 суток обеспечивают генераторы

Они работают штатно и без помех, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Запорожская АЭС уже 14 суток обеспечивается электричеством для собственных нужд за счет аварийных дизель-генераторов, они работают штатно, ситуация под контролем специалистов. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Запорожская атомная станция по-прежнему запитана дизель-генераторами. Задействована часть установок, остальные остаются в резерве, и персонал в любой момент готов их запустить при необходимости. Топлива для них достаточно, специалисты станции полностью контролируют все технологические процессы", - сказала Яшина.

На резервное энергоснабжение от дизель-генераторов станцию перевели 23 сентября из-за повреждения последней линии внешнего энергоснабжения 750 кВ "Днепровская" в результате обстрелов ВСУ. С тех пор украинские войска не прекращают удары по району расположения ЗАЭС и поврежденной линии. 6 октября Запорожская атомная электростанция и прилегающий город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со ВСУ. Противник ударил по району пожарной части всего в 1,2 километрах от периметра ЗАЭС. Персонал станции не пострадал, разрушения носят незначительный характер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары украинских боевиков по ЗАЭС являются опасной игрой и открывают возможности для зеркального ответа со стороны России. Глава государства акцентировал, что Россия контролирует ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и проводит мероприятия по защите объекта.