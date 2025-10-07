"Эвотор": больше всего в 2025 году в России вырос оборот турагентств

У таких компаний с начала года обороты выросли на 18%, а количество продаж туров - на 12%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Наибольший рост оборотов и улучшение качества транзакций с января по сентябрь 2025 года наблюдались у турагентств. Так, оборот увеличился на 18%, а число продаж туров - на 12%, сообщили ТАСС в пресс-службе российской IT-компании "Эвотор".

"За девять месяцев 2025 года наилучшую динамику по оборотам и количеству транзакций продемонстрировали турагентства: обороты выросли на 18% (в III квартале - на 19%), а количество продаж туров - на 12% (в III квартале - 8%)", - сказано в исследовании на основе собственных фискальных данных.

Образовательные услуги

В сегменте образовательных услуг в III квартале также наблюдался прирост. Обороты выросли на 15%, хотя за девять месяцев рост составил всего 2%. Среднее число чеков увеличилось на 3% за девять месяцев и на 8% за июль-сентябрь. Кроме того, уверенный рост показали музеи: выручка выросла в среднем на 13%, а число чеков - на 8%, в III квартале эти показатели составили 12% и 6% соответственно.

Сегмент общественного питания

В сегменте общепита лидируют точки фастфуда с ростом выручки за девять месяцев на 12% и средним числом чеков на 5%, в III квартале показатели составили 13% и 3% соответственно. Кафе показали чуть меньший рост. Выручка увеличилась на 10% за девять месяцев и на 11% в III квартале, число чеков выросло на 2% в оба периода. При этом обороты кофеен за девять месяцев выросли на 11%, но количество чеков снизилось на 1%. В III квартале падение составило 2%, что связано с удорожанием кофе навынос и снижением частоты покупок.

Спортивные услуги

Россияне стали чаще покупать услуги спортивных организаций. Их выручка за девять месяцев увеличилась на 9% (в III квартале - на 11%), а количество чеков - на 2% (в III квартале - также на 2%).

Сфера красоты

Стабильным остается спрос на услуги салонов красоты, среднее число оказанных услуг и по девяти месяцам, и по III кварталу оказалось таким же, как в 2024 году. Однако обороты выросли на 11%, что связано с ростом стоимости услуг.

Одежда и обувь

В III квартале вырос спрос в сегменте одежды и обуви - фэшн-магазины нарастили выручку на 8%, а число чеков - на 2%. В то время как за январь - сентябрь выручка превысила прошлогоднюю только на 2%, а количество продаж и вовсе было ниже на 3%, чем в 2024 году.

Покупки цветов

Покупки цветов на День знаний в 2025 году оказались ниже, чем в 2024 году. Выручка за девять месяцев превысила прошлогоднюю на 7% (в III квартале - на 4%), а среднее число покупок цветов - на 2% (в III квартале - на 1%).

Оборот малого бизнеса в январе - сентябре 2025 года

По данным аналитиков компании, оборот малого бизнеса за первые девять месяцев 2025 года увеличился на 6% к 2024 году. Средний оборот предприятий в МСБ увеличился на 6% к 2024 году. Такая динамика обеспечена увеличением среднего чека на 7% - потребители стали покупать реже, но тратить за одну покупку больше. Среднее число транзакций снизилось на 1%. В III квартале этот тренд только усилился. Обороты в малом бизнесе за III квартал выросли на 6%, а среднее число чеков сократилось на 3%, средний чек вырос на 9%.

Лидирующие регионы

Лидерами среди регионов оказались Ставропольский край с увеличением выручки на 14% и числа покупок на 9%, Иркутская область - на 13% и 9% соответственно и Москва - на 8% по оборотам и числу транзакций. Кроме того, хорошую динамику продемонстрировал Красноярский край - на 15% и 7%, Приморский край - на 7% и 6%, Татарстан - на 10% и 5%, Крым - на 13% и 3%, Челябинская область - на 10% и 2%. В Краснодарском крае выручка выросла на 11% при сохранении среднего числа покупок. В Санкт-Петербурге обороты выросли на 7%, а среднее количество чеков - на 6%. При этом в III квартале динамика в Москве и Санкт-Петербурге оказалось чуть хуже и одинаковой - выручка выросла на 4%, а количество покупок на 3%, сказано в исследовании.