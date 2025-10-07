"Казмунайгаз" увеличит поставки нефти в ФРГ до 130 тыс. тонн в месяц

Компания продлила контракт до конца 2026 года, сообщили в пресс-службе

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 7 октября. /ТАСС/. Национальная компания "Казмунайгаз" продлила контракт на поставки нефти из Казахстана в Германию до конца 2026 года, объемы будут увеличены со 100 тыс. до 130 тыс. тонн в месяц. Об этом сообщила ее пресс-служба по итогам встречи председателя правления Асхата Хасенова с генеральным директором Rosneft Deutschland GmbH Йоханнесом Бремером.

"По итогам встречи был продлен текущий договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года (из ресурсов [оператора] "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В."). Соглашение предусматривает увеличение ежемесячных поставок со 100 тыс. до 130 тыс. тонн", - говорится в заявлении.