В России обновили карту перспектив нефтегазоносности

Актуализация затронула почти все регионы, рассказал гендиректор ВНИГНИ Павел Мельников

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института (ВНИГНИ) актуализировали карту перспективных для обнаружения нефти и газа территорий в 2025 году. Изменения коснулись почти всех регионов, в частности, Сахалина и Охотского моря, рассказал журналистам генеральный директор ВНИГНИ Павел Мельников.

"У нас карта перспектив действительно обновляется. <...> Практически каждый год у нас выходят крупные региональные обобщения, уже по целому ряду регионов сделано не меньше шести таких. Информация обновляется, уточняется нефтегазогеологическое районирование и количественная оценка", - сказал он в кулуарах всероссийской конференции "Трофимуковские чтения", которая проходит в Институте нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.

Мельников уточнил, что общая оценка углеводородов, ранее составлявшая 317 млрд тонн, почти не меняется, происходит уточнение по определенным регионам. "Мы делали серьезное обновление по суше Сахалина и нефтегазогеологическому районированию Охотского моря. Вот там слегка уменьшилась оценка, но, опять же, на общую цифру это мало влияет", - пояснил Мельников.

Ранее он объяснял, что количественная оценка ресурсов углеводородов в России проводится с определенной периодичностью. Последняя зафиксированная оценка является основой прогнозов и определения стоимости лицензионных участков для недропользователей, она основана на данных 2017 года. Согласно оценке, ресурсы углеводородов на суше в России составляют суммарно 317 млрд тонн, включая накопленную добычу, запасы и потенциальные запасы. На основе этой оценки в 2020 году появилась карта перспектив нефтегазоносности. Однако с тех пор были освоены новые месторождения, в том числе гигантское Пайяхское месторождение в Красноярском крае. По его словам, большая часть данных переведена в цифровой формат, что позволит ежегодно обновлять информацию.

О конференции

Всероссийская молодежная научная конференция с участием иностранных ученых "Трофимуковские чтения - 2025" проходит с 7 по 10 октября в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука. Она посвящена памяти Андрея Алексеевича Трофимука - первооткрывателя трех крупнейших нефтегазоносных провинций мира: Волго-Уральской, Западно-Сибирской и Восточно-Сибирской, углеводородные ресурсы которых служат надежным щитом в системе экономической безопасности России.