Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии перешел к росту

К 07:15 мск показатель находился на отметке 2 654,12 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,17% и находился на уровне 2 643,97 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:15 мск индекс Мосбиржи перешел к росту и находился на отметке 2 654,12 пункта (+0,21%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.