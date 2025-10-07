Глава НОСТРОЙ назвал разговоры о роботизации стройотрасли РФ преждевременными

Антон Глушков заявил, что правильнее обсуждать вопрос введения новых технологий, позволяющих снизить объем ручного труда

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Говорить о тотальной роботизации строительной отрасли преждевременно - правильнее обсуждать вопрос введения новых технологий, позволяющих снизить объем ручного труда. Об этом рассказал в беседе с ТАСС президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

"Все воспринимают строительство, как завод по производству автомобилей, когда процессы полностью автоматизированы. Но это более многоэтапная отрасль, поэтому говорить о тотальной роботизации преждевременно. Правильнее было бы обсуждать вопрос введения новых технологий, позволяющих снизить объем ручного труда и повысить производительность. Единственный тренд, который есть, - это увеличение объема заводской готовности. Но если посмотреть на советские подходы, тогда были целые комбинаты, использующие разные подходы при создании продуктов для панельного домостроения", - сказал он.

Другая тенденция, которая уже реализуется, - это смещение в сторону максимальной заводской готовности, уменьшение объемов работ на стройплощадке, чтобы там шел монтаж уже изготовленных в заводских условиях конструкций, сказал Глушков. Неважно, индивидуальное это строительство, либо типовое, добавил он.

Говоря о возможности укрупнения компаний, внедряющих новые технологии в стройотрасли, Глушков отметил, что в РФ 99% генподрядных организаций - это частный бизнес, поэтому укрупнение возможно только с помощью рыночных методов, а не административных, так как это не госструктуры. "На мой взгляд, укрупнение бизнеса возможно при наличии долгосрочной системы стабильного рынка с точки зрения жилищного строительства и госзаказа. Ни того, ни другого у нас пока нет. Поэтому рыночных подоплек в сторону укрупнения такого бизнеса не существует", - заключил он.