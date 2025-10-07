Глава Минтруда предложил бороться с бедностью по "принципу двух ключей"

Антон Котяков внес идею поддерживать граждан в сложных финансовых ситуациях при условии, что они сами будут прикладывать усилия, сообщил РБК

Редакция сайта ТАСС

Глава Минтруда РФ Антон Котяков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Глава Минтруда Антон Котяков предложил поддерживать россиян в сложных финансовых ситуациях при том условии, что они самостоятельно будут прикладывать усилия для борьбы с бедностью. Об этом он сообщил РБК.

"Мы четко говорим: государство готово помочь в трудной ситуации,- заявил министр. - Но и самостоятельно тоже нужно прикладывать усилия." По словам Котякова, это "принцип двух ключей", когда государство помогает, гражданам, но и сами граждане стараются улучшить свою финансовую ситуацию, в том случае, если нет объективных причин, которые сделать это не позволяют. Глава Минтруда отметил, что россияне, которые оказались в подобной ситуации из-за инвалидности, болезни, нетрудоспособности, могут рассчитывать на господдержку, однако и у государства есть право выяснить причину отсутствия работы у трудоспособного человека, который претендует на поддержку, но официально работы не имеет.

Котяков отметил, что Минтруд совместно с Федеральной налоговой службой и Фондом обязательного медицинского страхования анализирует численность и половозрастной структуры россиян трудоспособного возраста, которые не работают официально. Министр пояснил, что это позволяет "почти в персонифицированном режиме" оценивать тех, кто отсутствует на рынке труда. "Исходя из этого, можно строить анализ по демографическим группам", - отметил Котяков.

По словам главы Минтруда, минимальная планка заработка, минимальный трудовой доход, который должен получать человек, чтобы претендовать на госпомощь, уже введена в рамках единого пособия. Такой доход, как правило, формирует неполная занятость и основной задачей, добавил министр, является создание условий для системного участия в рынке труда.