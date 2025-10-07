ВТБ предложил самоограничения на исходящие переводы для защиты от мошенников

В банке считают, что такая возможность по ограничению переводов будет особенно полезна пожилым людям, подросткам и другим социально уязвимым категориям клиентов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. ВТБ расширяет свой сервис самоограничений для защиты от мошенников, клиенты смогут поставить такие ограничения на исходящие денежные переводы. Сервис будет полезен пожилым людям и подросткам, считают в ВТБ.

"ВТБ расширит сервис самоограничений, которые можно будет установить в качестве превентивной защиты от мошенников. Клиенты, не использующие трансграничные переводы, переводы по России по реквизитам и номерам карт и другие виды исходящих переводов, смогут поставить на них блок и тем самым помешать мошенникам вывести деньги", - говорится в сообщении пресс-службы ВТБ. Новый функционал представлен в преддверии форума "Финополис-2025".

В банке считают, что такая возможность по ограничению переводов будет особенно полезна пожилым людям, подросткам и другим социально уязвимым категориям клиентов. "Если они не пользуются исходящими переводами в мобильном приложении (например, у них кнопочный телефон), то близкие могут помочь им установить запрет в интернет-банке на все или некоторые переводы по России: по СБП (по номеру телефона, номеру счета или карты, по реквизитам) или ограничить увеличение общих лимитов на онлайн-переводы и платежи", - пояснили в банке.

Снять самоограничения можно только в отделении банка.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером "Финополиса-2025".