Производство коньяка в России в январе - сентябре снизилось на 17%

По данным Росалкогольтабакконтроля, оно составило до 5,706 млн дал

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Производство коньяка в России в январе - сентябре 2025 года снизилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 5,706 млн дал, водки - на 6%, до 52,413 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В целом производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за этот период снизилось на 9,1% - до 120,782 млн дал, в том числе спиртных напитков крепостью выше 9% - на 4,2%, до 78,437 млн дал.

Выпуск виноградного вина увеличился на 11,6% - до 26,783 млн дал, игристого вина - на 9,6%, до 12,222 млн дал, ликеро-водочных изделий - на 9,4%, до 13,403 млн дал.

При этом снизился выпуск слабоалкогольной продукции - на 87,8%, до 1,131 млн дал, виноградосодержащих напитков без этилового спирта - на 71,5%, до 52,6 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - на 66,8%, до 14,873 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции - на 78,4%, до 1,162 млн дал.