ВТБ заменит иностранные банкоматы на отечественные

Заместитель президента - председателя правления банка Вадим Кулик уточнил, что устройства отличаются повышенной криптографической защитой, которая разрабатывалась при непосредственном взаимодействии со специалистами ВТБ

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. ВТБ перейдет на банкоматы российского бренда НОБЭКС с повышенной криптографической защитой, заявил ТАСС через пресс-службу банка заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

"Как один из крупнейших банков страны мы предъявляем повышенные требования к функционалу и безопасности банкоматов, с помощью которых мы оказываем услуги нашим клиентам. В ближайшее время банкоматы НОБЭКС начнут постепенно расширять парк устройств банка, по мере устаревания и вывода из эксплуатации действующих решений", - сказал он.

Банкир уточнил, что устройства отличаются повышенной криптографической защитой, которая разрабатывалась при непосредственном взаимодействии со специалистами ВТБ.

Согласно информации на сайте производителя, сборка банкоматов происходит в Московской области. НОБЭКС имеет аккредитацию Банка России и внесен в реестр отечественного оборудования. Банкоматы имеют высокую степень локализации, в них используются российские компоненты и ПО.

ВТБ продемонстрирует работу такого банкомата на полях форума "Финополис-2025" в Сочи. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.