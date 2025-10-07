Эксперт Фомин отметил рост рынка лизинга легковых авто в России

При этом директор департамента продаж "Газпромбанк автолизинг" заявил, что восстановление происходит медленно

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ситуация на российском рынке лизинга легкового автотранспорта по итогам августа 2025 года демонстрирует улучшение, но восстановление происходит медленно, сообщил ТАСС директор департамента продаж "Газпромбанк автолизинг" Николай Фомин.

"По итогам августа мы видим, что ситуация на рынке лизинга автотранспорта улучшается, но восстановление происходит медленно. По нашим оценкам, покупательский спрос может стимулировать дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ до 12-13%. Такую ставку Минфин заложил в бюджете на 2026 год", - сказал он.

По словам Фомина, осенью текущего года лизинговые компании рассчитывают в основном на свои технологии, экспертизу, совместные программы с партнерами, а также на мероприятия по реализации автотранспорта с пробегом из собственного парка.

"Подъемы покупательской активности можно ожидать непосредственно перед повышением утильсбора и в традиционно высокие для отрасли периоды", - отметил он.

По данным компании "Газпромбанк автолизинг", в период с января по август 2025 года представители бизнеса приобрели в лизинг 93,4 тыс. легковых автомобилей, включая 72,7 тыс. новых и 20,7 тыс. с пробегом.

Доля китайских брендов по итогам января - августа 2025 года снизилась с 58,6% до 51,3%, а доля российской техники, напротив, выросла с 23,1% до 26,1%. В пятерку наиболее востребованных марок за отчетный период среди бизнеса вошли Lada с долей 22,2% от общего объема продаж, Chery (9,1%), Haval (7,2%), Belgee (6,7%) и Geely (6,4%).