В России прогнозируется увеличение добычи нефти в 2026 и 2027 годах

Это может произойти на фоне снятия ограничений ОПЕК

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Увеличение добычи нефти ожидается в России в 2026 и 2027 годах на фоне снятия ограничений ОПЕК. Прирост добычи прогнозируется уже в октябре и ноябре 2025 года, сообщила доктор экономических наук, профессор, заведующая Центром экономики недропользования нефти и газа Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука (ИНГГ) СО РАН Ирина Филимонова.

"Сейчас, уже с этого года ОПЕК договорилась о том, что будет постепенно снимать ограничения, поэтому прогнозы такие, что в октябре и ноябре Россия будет приращивать добычу. Поэтому есть ожидания 2026-2027 года, что у нас добыча будет постепенно расти в том числе потому, что мы поддерживаем, как и страны ОПЕК, тенденцию на начало роста добычи, снимаем с себя вот эти квоты", - сказала она на всероссийской конференции "Трофимуковские чтения".

Согласно данным, приведенным Филимоновой, в 2025 году добыча нефти и газового кондесата в стране ожидается на уровне 516 млн тонн, уже в 2026 году она составит 525 млн тонн, а в 2027 - 533 млн тонн.

"ОПЕК и Россия - это некоторые стабилизаторы рынка нефти, - отметила ученый. - США в свое время не присоединились к сделке ОПЕК+, хотя было такое предложение, и постоянно наращивают свою добычу. Это стало возможным благодаря очень мощному технологическому прорыву".

Филимонова дополнила, что пример США достаточно показателен для России, поскольку на российской территории тоже есть трудноизвлекаемые запасы нефти, в частности, Баженовская свита и территории Арктики.