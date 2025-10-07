В Петербурге сократился объем предложения на рынке элитного жилья

Показатель обновил исторический минимум, отметили в консалтинговой компании NF Group

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Объем предложения на первичном рынке элитного жилья в Петербурге составил 61 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

"По итогам III квартала 2025 года объем предложения на первичном рынке элитной жилой недвижимости Петербурга составил 61 тыс. кв. м, или 490 квартир и апартаментов", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что показатель вновь обновил исторический минимум: за квартал объем предложения снизился на 4% по площади и на 3% по количеству лотов. В годовом выражении снижение составило 17% и 15% соответственно.

При этом доля Петроградской стороны в общем объеме экспонируемого предложения выросла до 40%. Вторую и третью позицию рейтинга, как и годом ранее, заняли Петровский (21%) и Крестовский (18%) острова.

Покупательская активность в III квартале характеризуется как умеренная. Основным сдерживающим спрос фактором по-прежнему остается дефицит предложения. Всего с июля по сентябрь было реализовано 92 лота общей площадью 9,8 тыс. кв. м, что на 44% меньше количества и на 53% площади сделок аналогичного периода рекордного 2024 года. В то же время по сравнению с предыдущим кварталом, когда было заключено небольшое количество сделок, напротив, наблюдается увеличение показателя (+96% по количеству и +80% по площади сделок).

"Несмотря на выход нового объекта, рынок элитной недвижимости Петербурга сохраняет признаки дефицита. До конца года мы ожидаем вывод в продажу еще трех элитных проектов в центральных районах города, что частично компенсирует нехватку предложения, однако вряд ли существенно изменит общий объем экспозиции", - отметила директор департамента элитной недвижимости NF Group в Петербурге Алия Ханбекова.