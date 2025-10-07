ФТС за девять месяцев перечислила в бюджет 4,2 трлн рублей

За аналогичный период 2024 года служба перечислила в федеральный бюджет 5,084 трлн рублей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь - сентябрь 2025 года перечислила в федеральный бюджет 4,2 трлн рублей, заявил заместитель руководителя ведомства Владимир Ивин на заседании комитета по бюджету и финрынку Совета Федерации.

"Федеральная таможенная служба обеспечивает экономическую безопасность, являясь администратором доходов федерального бюджета. За 9 месяцев текущего года перечислено 4,2 трлн руб.", - сказал он.

За аналогичный период прошлого года ФТС перечислила в бюджет РФ 5,084 трлн рублей.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что прогнозное задание для Федеральной таможенной службы по поступлениям в федеральный бюджет России в текущем году составляет более 8 трлн рублей.