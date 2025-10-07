Партия экс-премьера Молдавии потребовала от правительства огласить цену на газ

Прозрачное установление цены поставки газа является не просто техническим вопросом, а проверкой на честность и политическую ответственность для власти, отметил Владимир Филат

КИШИНЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Проевропейская Либерально-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ), которую возглавляет бывший премьер Владимир Филат, потребовала от правительства безотлагательно обнародовать цену поставки природного газа для населения и экономических агентов в отопительный сезон 2025-2026 годов. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале формирования.

"ЛДПМ обращается к правительству Республики Молдова с требованием безотлагательно обнародовать цену поставки природного газа для населения и экономических агентов в отопительный сезон 2025-2026 годов. Согласно официальной информации, АО "Энергоком" уже закупило более 90% объемов, необходимых для покрытия внутреннего потребления. В этих условиях у правительства нет никаких оснований откладывать объявление окончательного тарифа, который будет применяться к гражданам и деловой среде", - говорится в сообщении.

В нем отмечено, что прозрачное установление цены поставки природного газа является не просто техническим вопросом, а проверкой на честность и политическую ответственность для власти, сформированной по итогам парламентских выборов 28 сентября 2025 года. "Власть обязана продемонстрировать, что извлекла уроки последних лет: прозрачность - это единственная реальная форма защиты от коррупции", - отметили авторы заявления.

Молдавия переживает энергетический кризис после прихода к власти Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности, которые взяли курс на разрыв отношений с Россией. В 2021 году тарифы на газ увеличились в семь раз, что привело к инфляции, которая превысила 30% в годовом исчислении, и спровоцировало акции протеста. В этой ситуации правительство заявило, что избавилось от зависимости от "Газпрома", и засекретило от населения закупочные цены на газ. Со своей стороны, "Газпром" был вынужден прекратить поставки в Молдавию с начала января 2025 года после того, как Украина запретила его транзит через свою территорию, а Кишинев отказался урегулировать проблему долга за потребленное топливо.

Оппозиция возлагает ответственность за кризис на прозападное правительство, которое взяло курс на конфронтацию с Россией и разрыв отношений с "Газпромом". Противники власти заявляют, что на европейских биржах Молдавия покупает сегодня все тот же российский газ, но через многочисленных посредников и дороже. Газотранспортную систему страны передали под управление румынской компании "Вестмолдтрансгаз". Результатом этого решения стало увеличение тарифа на транспортировку газа.