FT: ЕС готов вмешаться в конфликт Италии и США вокруг пошлин на макароны

Представитель Еврокомиссии Олоф Гилл анонсировал расследование, после которого Евросоюз может подать иск в ВТО

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Европейский союз может подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против США в контексте запланированного Вашингтоном повышения ввозных пошлин на продукцию крупнейших итальянских производителей пасты. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

После того, как планы ввести пошлины на ввоз в США итальянской пасты стали известны, премьер-министр Италии Джорджа Мелони обратилась с жалобой в Еврокомиссию, которая отвечает за экономическую политику ЕС. Как заявил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл, "ЕК в тесном взаимодействии с правительством Италии проведет расследование вместе с США и, если будет необходимость, вмешается". В случае, если меры США сочтут необоснованными, ЕС может подать иск против США во Всемирную торговую организацию (ВТО). Отмечается, что США редко исполняют решения ВТО, однако, если вердикт будет в пользу ЕС, то это позволит Брюсселю ввести ответные меры.

Как считает президент итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини, обвинения итальянских производителей пасты в демпинге со стороны США "неприемлемы и направлены на исполнение плана Трампа по перемещению производства в США". В ассоциации также назвали планируемые пошлины "смертельным ударом" по итальянским компаниям, производящим пасту. Как пишет FT, США являются крупнейшим импортером итальянских вин и продуктов питания, и введение пошлин на ввоз итальянской пасты может негативно сказаться на экономике европейской страны.

Ранее Министерство торговли США предварительно сочло обоснованным введение антидемпинговых пошлин против 13 итальянских производителей пасты, включая такие компании, как Barilla, La Molisana и Pastificio Lucio Garofalo. Пошлины могут вступить в силу с января 2026 года и составить до 92%.