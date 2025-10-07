Трутнев: единый префрежим в ДФО повысит эффективность каждого инвестпроекта

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе отметил, что преференциальные режимы позволяют ускорить развитие Дальнего Востока

ЯКУТСК, 7 октября. /ТАСС/. Единый преференциальный режим на территории Дальнего Востока и Арктики позволит повысить эффективность каждого инвестиционного проекта. Об этом заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Общий [преференциальный] режим [будет] с правилами, которые смогут повысить эффективность реализации каждого инвестиционного проекта на Дальнем Востоке", - сказал он на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО.

Трутнев отметил, что преференциальные режимы позволяют ускорить развитие Дальнего Востока. "У нас в последнее время образовалась такая перманентная дискуссия с министерством финансов и другими коллегами на тему: "давайте не будем давать льготы". <...> Динамика развития Дальнего Востока говорит, что мы выигрываем на тех преимуществах, которые предоставляем инвесторам", - пояснил он.

Трутнев добавил, что развитие энергетики на Дальнем Востоке необходимо для привлечения инвесторов. Вице-премьер заявил, что программы, направленные на создание энергетических мощностей на Дальнем Востоке, должны быть обеспечены необходимым финансированием.

"У нас по-прежнему есть дефицит энергетических мощностей. С этим сталкиваются инвесторы. Пока этот вопрос не будет решен, мы не сможем развиваться без энергии. Результаты должны быть точно расписаны и обеспечены финансированием программы. Мы должны по каждой территории знать, что будет построено, за какие ресурсы и что это даст", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ предложил запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса, объединяющий все действующие преференциальные режимы, включая ТОР.