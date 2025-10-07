Кабмин выделил более 117 млн рублей на поддержку аэропортов Крайнего Севера

Средства пойдут на дополнительное финансовое обеспечение работы 33 аэродромов гражданской авиации и посадочных площадок в Якутии и Магаданской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Правительство России выделило свыше 117 млн рублей на поддержку аэропортов Крайнего Севера. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба кабмина.

"Более 117 млн рублей будет дополнительно направлено из федерального бюджета на поддержку аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства пойдут на дополнительное финансовое обеспечение работы 33 аэродромов гражданской авиации и посадочных площадок в Якутии и Магаданской области. Субсидии будут предоставлены федеральному казенному предприятию "Аэропорты Севера" в рамках федерального проекта "Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта" госпрограммы "Развитие транспортной системы".

В марте президент России Владимир Путин на заседании Международного арктического форума сообщил, что аэропорты Арктики и Крайнего Севера нуждаются в модернизации, поэтому 16 аэродромов, в том числе малых, будут обновлены в рамках профильного нацпроекта. Глава государства отметил, что в Арктике необходимо поддержать авиасеть и обеспечить работу санитарной авиации в населенных пунктах.