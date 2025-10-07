Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается

Курс юаня на открытии Московской биржи снижался на 10,5 копейки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже демонстрирует снижение ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня также снижается.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,22% - до 2 642,74 и 1 003,74 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 10,5 коп. - до 11,368 руб.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке в 2 639,51 пункта (-0,34%), индекс РТС составлял 1 001,81 пункта (-0,34%). В это же время курс юаня ускорил снижение до 11,355 руб. (-11,8 коп.).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,17% и находился на уровне 2 643,97 пункта.