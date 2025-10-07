В аэропорту Сочи задержали вылет 21 рейса

Пассажирам выделили дополнительные места для сидения

СОЧИ, 7 октября. /ТАСС/. Вылет 21 рейса задерживается в международном аэропорту Сочи, где действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"На текущий момент задержаны вылеты (более двух часов) 21 рейса", - сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что на время ограничений экипажи 10 рейсов ушли на запасные аэродромы, самолеты вылетят в Сочи после снятия ограничений.

Пассажирам задержанных рейсов выделили дополнительные места для сидения и коврики для комфортного размещения в терминале, с ними также работают представители авиакомпаний, добавили в пресс-службе.