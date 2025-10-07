ВТБ: помимо физлиц участниками финансового рынка становятся юрлица

Пока наибольший интерес со стороны компаний наблюдается на денежном рынке Московской биржи, отметил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка Дмитрий Средин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Помимо физических лиц и институциональных инвесторов юридические лица стали чаще становиться участниками финансового рынка, заявил в рамках инвестиционного форума "Россия зовет! Екатеринбург" старший вице-президент, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка ВТБ Дмитрий Средин.

"В последние годы мы также видим устойчивый тренд, что помимо физических лиц и институциональных инвесторов активными участниками финансового рынка становятся юридические лица: от микробизнеса до крупнейших корпораций", - отметил он.

По словам Средина, этому способствует, с одной стороны, фокусная работа ряда банков и брокерских домов с этим сегментом, а с другой - многие собственники и руководители, инвестируя самостоятельно, переносят свой пользовательский опыт на компании: начинают покупать на баланс организации ценные бумаги, заключать сделки на валютном и срочных рынках, размещать средства в сделки РЕПО как альтернативу депозитам.

"Пока наибольший интерес со стороны компаний наблюдается на денежном рынке Московской биржи, но постепенно многие юрлица обращают внимание и на облигационный рынок, размещают прибыль компании на длинные сроки, ищут возможность создать экспозицию на валюту и получить купонный доход в квазивалютных облигациях. Мы видим заявки и спрос от юрлиц в том числе на IPO и SPO, что говорит о том, что корпоративный бизнес может стать важным участником на российском рынке ценных бумаг", - заключил топ-менеджер.

ТАСС выступает информационным партнером форума.