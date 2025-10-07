ВТБ: драйвером развития биржевой индустрии может стать ИИ

Среди уже работающих решений старший вице-президент банка Дмитрий Средин отметил умное управление портфелем, а также аналитику и идеи для инвестиций

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Драйвером развития биржевой индустрии может стать использование технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил в рамках инвестиционного форума "Россия зовет! Екатеринбург" заявил старший вице-президент, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка ВТБ Дмитрий Средин.

"Если говорить о драйверах развития биржевой индустрии, то в первую очередь я упомянул бы использование ИИ-технологий, которые стремительно проникают во все сферы нашей жизни. Не обошел этот тренд и брокерский бизнес", - сказал он.

Так, среди уже работающих решений топ-менеджер отметил умное управление портфелем, а также аналитику и идеи для инвестиций (AI-Driven Analytics). "Робо-эдвайзеры (ИИ-советники - прим. ТАСС) нового поколения не просто следуют шаблону "60% акций и 40% облигаций", а используют машинное обучение для оптимизации портфеля в режиме реального времени. Инвестор получает динамическую ребалансировку: система автоматически предлагает перераспределить активы, предвидя повышенную волатильность или корреляцию между активами, о которой обычный инвестор может не знать", - пояснил Средин.

В свою очередь AI-Driven Analytics, по его словам, анализирует массивы данных из разных источников и помогает не только выявлять определенные факторы, которые могут повлиять на движение рынка, но и прогнозировать степень их влияния. "Раньше такой анализ был доступен только хедж-фондам. Теперь наш простой инвестор обладает инструментарием, который дает ему фундамент для дальнейшего собственного исследования или принятия инвестиционного решения. Таким образом, главная польза ИИ для розничного инвестора сегодня - это демократизация доступа к инструментам и знаниям, которые раньше были привилегией узкого круга профессионалов", - резюмировал Средин.

