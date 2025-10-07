Комитет ГД по собственности поддержал проект бюджета на 2026-2028 годы

Первое чтение запланировано на 22 октября

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. Первое чтение проекта запланировано на 22 октября.

Как пояснил глава комитета Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), в проекте бюджета раздел, связанный с землей и управлением имуществом, показывает, как государство выстраивает баланс между распоряжением собственными активами и пополнением доходной части казны. "Основной источник поступлений - дивиденды от акций, находящихся в федеральной собственности, которые составят в 2026 году более 700 млрд рублей. Арендная плата от использования федерального имущества должна принести в 2026 году 21,5 млрд рублей, а к 2027 году - вырасти до 23,3 млрд рублей. Это деньги, которые платят компании и организации за использование зданий, земель и других объектов, принадлежащих государству", - отметил депутат.

Существенную долю в этой структуре занимают платежи за пользование природными ресурсами. За аренду лесных участков, находящихся в федеральной собственности, поступления составят 79 млрд рублей. "Плата за водные объекты - еще около 36 млрд [рублей] в 2026 году, с постепенным увеличением до 41 млрд [рублей] к 2028 году. Эти доходы напрямую связаны с хозяйственной активностью в регионах: промышленность, энергетика, сельское хозяйство - все они используют землю, воду и лес, находящиеся в распоряжении государства", - рассказал Гаврилов.

Также в бюджете запланированы поступления от предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости. "За доступ к этим данным бюджет ежегодно получает более 5 млрд рублей. Это относительно небольшая сумма на фоне общих доходов, но она показывает, что государство все шире использует не только материальные, но и информационные ресурсы", - считает депутат.

Продажа федерального имущества остается ограниченной. "Поступления от приватизации запланированы на уровне чуть выше 200 млн рублей в год - по сути, речь идет о точечных сделках. Более значительные суммы ожидаются от реализации конфискованных активов и материальных запасов: здесь бюджет рассчитывает более чем на сотни миллиардов ежегодно, хотя подобные поступления носят разовый характер и зависят от конкретных решений правительства", - пояснил Гаврилов.

Отдельно предусмотрены средства на кадастровые работы и вовлечение федеральных земель в хозяйственный оборот - около 60 млн рублей ежегодно. "Эти деньги пойдут на уточнение границ участков и внесение сведений в ЕГРН, что позволяет государству четче понимать, чем именно оно владеет и как эти активы используются. Речь идет о наведении порядка в имущественном комплексе, где тысячи гектаров и зданий до сих пор числятся без оформленных прав", - добавил депутат.