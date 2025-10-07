"Ъ": один из первых инвесторов электромобиля "Атом" вышел из фонда проекта

По данным газеты, доля 25% в фонде "Восход", которая принадлежала Рубену Варданяну, перешла обществу

Рубен Варданян © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Рубен Варданян вышел из фонда "Восход" - основного акционера АО "Кама", который реализует проект российского электромобиля "Атом". Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на ЕГРЮЛ.

Как уточняет газета, доля 25% в фонде "Восход", которая принадлежала Варданяну, перешла обществу в октябре 2025 года. Оставшиеся 75% в компании поделены между генеральным директором "Камаза" Сергеем Когогиным и ООО "Спектр", который принадлежит Вагану Баблояну, Михаилу Бройтману и Жанне Халиуллиной.

В сервисе ЕГРЮЛ состав акционеров "Камы" не раскрывается, добавили в "Коммерсанте". Однако, по информации газеты, на первоначальной стадии в 2021 году инвесторами выступали Сергей Когогин и Рубен Варданян, вложившие в проект по 360 млн руб. В материалах суда по иску к "Каме" о дополнительном выпуске акций также указывалось, что "Восход" является мажоритарным акционером компании.

Проект российского электромобиля "Атом" реализует АО "Кама", технологическим партнером является Росатом. В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации электромобиля на старте производства составит 65-70%.