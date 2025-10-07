"Восьмерка" ОПЕК+ не обсуждала рост добычи нефти более чем на 137 тыс. б/с

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, обсуждался уровень добычи только за ноябрь

МОСКВА. 7 октября. /ТАСС/. Восемь ведущих стран ОПЕК+ не обсуждали рост добычи нефти более чем на 137 тыс. баррелей в сутки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, обсуждался уровень добычи только за ноябрь, разногласий между участниками встречи не было.

Как сообщалось, в воскресенье восемь стран ОПЕК+ приняли решение нарастить добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки (к уровню октября) на фоне стабильных перспектив мировой экономики и благоприятных фундаментальных показателей рынка, которые отражаются в низких мировых запасах.

По данным ОПЕК, Россия и Саудовская Аравия смогут нарастить добычу в ноябре на 41 тыс. б/с каждая, Ирак - на 18 тыс. б/с, ОАЭ - на 12 тыс. б/с, Кувейт - на 10 тыс. б/с, Казахстан - на 7 тыс. б/с, Оман - на 4 тыс. б/с, Алжир - на 4 тыс. б/с.

Теперь квота России на добычу составляет 9,532 млн б/с, Саудовской Аравии - 10,061 млн б/с, Ирака - 4,255 млн б/с, Кувейта - 2,569 млн б/с, ОАЭ - 3,399 млн б/с, Казахстана - 1,563 млн б/с, Омана - 808 тыс. б/с, Алжира - 967 тыс. б/с.

По расчетам ТАСС, учитывая график компенсаций сверхдобычи, допущенной рядом стран ОПЕК+ в период добровольных сокращений, объем увеличения производства в ноябре составит 74 тыс. б/с.