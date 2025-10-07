В ЦБТ рассказали, когда в РФ могут начаться онлайн-продажи алкоголя и сигарет

Это может произойти уже в 2027 году

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Дистанционная продажа российского вина по биометрии может начаться в России в 2026 году, всего алкоголя и сигарет - в 2027 году, сообщил заместитель генерального директора АО "Центр биометрических технологий" (ЦБТ) Владислав Святик, выступая на Форуме электронной коммерции и ретейла E-Retail.

"Эксперимент по дистанционной продаже алкоголя начинается с энергетиков. То есть он начинается уже сейчас. В 2026 году предполагается распространить эксперимент в случае успешности на российское вино. <…> А дальше мы уже посмотрим на алкоголь и табак без каких-либо ограничений, но это уже 2027 год. Это примерный правовой трек, который мы видим", - сказал он.

Согласно презентации, которую представил Святик, старт пилотного проекта по продаже российского вина на онлайн-площадках запланирован на второй квартал 2026 года, а онлайн-продажа алкоголя и сигарет - на четвертый квартал 2027 года.

Ранее генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий сообщил, что центр прорабатывает создание сервиса по дистанционной продаже энергетиков и российского вина. В сентябре 2025 года замминистра финансов РФ Алексей Сазанов рассказал, что информации о разрешении в России онлайн-торговли алкоголем пока нет.