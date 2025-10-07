Во всех метрополитенах России внедрят оплату по биометрии до конца 2025 года

"Центр биометрических технологий" работает над большим количеством сервисов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Возможность оплаты проезда по биометрии будет внедрена во всех семи российских метрополитенах до конца 2025 года, сообщил заместитель генерального директора АО "Центр биометрических технологий" (ЦБТ) Владислав Святик, выступая на Форуме электронной коммерции и ретейла E-Retail.

"ЦБТ уже запущено 17 сервисов. В основном это сервисы, касающиеся безопасности. <…> Но самый популярный, конечно, это оплата [по биометрии] в метрополитенах. Сейчас у нас пять метрополитенов (оснащены такой возможностью - прим. ТАСС), до конца года будет семь. Это, в принципе, вся страна", - сказал он.

По его словам, ЦБТ работает над большим количеством сервисов.

"Один из них - это подтверждение возраста. Но, помимо этой истории, у нас уже запустилось обслуживание в МФЦ без паспорта. У нас готовится к пилоту посадка на самолет. То есть, это зеленый коридор от такси до гейта. У нас будет опробирована тоже в этом году посадка на поезд. У нас запущено заселение в гостиницу. В общем, мы сейчас пытаемся максимально масштабироваться", - рассказал Святик.