Трамп одобрил реализацию разработки ресурсов Аляски, заблокированную Байденом

Речь идет о проекте строительства 130-километровой дороги к горнодобывающему району Амблер в штате

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп одобрил проект строительства 130-километровой дороги к горнодобывающему району Амблер на Аляске, который положит начало разработке крупных залежей меди, кобальта, галлия, германия и других полезных ископаемых. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп одобрил инициативу Управления промышленного развития и экспорта Аляски, поручив своей администрации оперативно выдать разрешения, необходимые для реализации проекта "Амблер роуд". Этот проект обеспечит доступ к горнодобывающему району Амблер", - говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Также Белый дом объявил о заключении партнерского соглашения с канадской геологоразведочной компанией Trilogy Metals, которое предусматривает инвестиции в $35 млн в реализацию проекта. Правительство США получило 10% акций компании с правом выкупа еще 7,5% ценных бумаг.

"Дорога имеет решающее значение для добычи важнейших полезных ископаемых, расположенных в этом в настоящее время недоступном районе Аляски, который считается одним из крупнейших неразработанных поясов медно-цинковых руд в мире и содержит обширные залежи меди, серебра, золота, свинца, кобальта и других стратегических металлов", - отмечается в заявлении.

Министр внутренних дел США Дуглас Бергам, комментируя решение Трампа, отметил, что инициатива позволит Америке "выиграть гонку вооружений в области искусственного интеллекта".

В 2024 году администрация президента США Джо Байдена отклонила проект строительства дороги и расширения добычи в районе Амблер, мотивируя это необходимостью защиты местной экологии и общего сокращения выбросов в атмосферу. Открытый в 1970-х годах район Амблер, по оценкам горнодобывающей компании Ambler Metals, содержит порядка 46,7 млн тонн запасов полезных ископаемых.