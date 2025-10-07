СПБ биржа запустила торги расчетными фьючерсными контрактами на срочном рынке

Первыми инструментами стали фьючерсы на акции фондов, отслеживающих индексы Бразилии, Индии, Китая и Саудовской Аравии, что открывает доступ к рынкам стран БРИКС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. СПБ биржа открыла Срочный рынок "СПБ фьюче" и запустила торги расчетными фьючерсными контрактами, сообщили в пресс-службе торговой площадки.

"Мы создали собственную технологию торгов инструментами Срочного рынка, существенно расширив возможности торгово-клиринговой инфраструктуры СПБ биржи", - отметил гендиректор СПБ биржи Евгений Сердюков.

Первыми инструментами стали фьючерсы на акции фондов, отслеживающих фондовые индексы Бразилии (BRAZL201025), Индии (INDIA201025), Китая (CHINA201025) и Саудовской Аравии (SAUDI201025), что открывает доступ к рынкам стран БРИКС. Также был запущен фьючерс на акции СПБ биржи (SPBE_191225). Кроме того, запущен фьючерс на индекс BTCUSD, отражающий динамику курса биткойна. Все фьючерсы на СПБ Бирже являются расчетными, что исключает инфраструктурные риски, связанные с поставкой базисного актива.

В отличие от аналогичных инструментов на российском рынке, финансовый результат по фьючерсам СПБ Биржи - вариационная маржа, которая фиксируется только при закрытии позиции, что формирует налогооблагаемую базу в момент закрытия. Отрицательная вариационная маржа не списывается, поэтому довнесение средств для поддержания позиции не требуется.

Торги на Срочном рынке проходят ежедневно с 10:00 до 00:00 мск при обязательном присутствии маркетмейкеров для обеспечения ликвидности по каждому контракту. Биржевая инфраструктура предоставлена брокерам в опытную эксплуатацию, что позволит им протестировать и настроить учетные системы. До 30 ноября комиссии за сделки с фьючерсными контрактами взиматься не будут.

СПБ биржа планирует постепенно расширять линейку фьючерсов, добавляя инструменты на российские и иностранные базисные активы.