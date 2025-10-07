Хуснуллин отметил важность обмена информацией между странами для промбезопасности

Россия готова делиться своими компетенциями, сказал вице-премьер

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Обмен информацией между странами СНГ имеет особую значимость для обеспечения промышленной безопасности. Россия готова делиться своими компетенциями, сообщил в видеоприветствии на заседании Межгосударственного совета по промышленной безопасности стран СНГ вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Обмен информацией имеет особую значимость. Ошибки, допущенные эксплуатирующими организациями в одной стране, не должны повторяться в другой. Россия обладает богатым опытом в совершенствовании отраслевого законодательства в области промышленной безопасности. Компетенции Ростехнадзора по-настоящему уникальны, и мы готовы делиться ими со всеми нашими друзьями и партнерами", - сказал Хуснуллин, подчеркнув, что главным вектором на сегодняшний день являются цифровизация, расширение профилактических мероприятий и максимальная адресность проверок.

Он также отметил, что контрольно-надзорные органы стран СНГ работают достаточно эффективно, а уровень аварийности снижается. "Крупные технологические аварии, к счастью, происходят не так часто", - добавил Хуснуллин.

XXIII заседание Межгосударственного совета по промышленной безопасности стран СНГ проходит в Казани. В работе принимают участие руководители и представители органов государственного надзора в области промышленной безопасности Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также делегация Российской Федерации.