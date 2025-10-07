Шадаев: IT-отрасль РФ показала рост по объему реализации в I полугодии на 15%

Министр цифрового развития также сообщил, что численность сотрудников IT-компаний уже превысила 1,1 млн человек

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российская IT-отрасли по объему реализации в первом полугодии 2025 года показала рост в 15% в сравнении с первым полугодием 2024 года. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"У нас, несмотря на такое замедление экономики, отрасль все равно продолжают расти. Если взять данные за первые полгода 2025 года в сравнении с первым полугодием 2024 года, то рост 15% по объему реализации", - сказал министр.

Шадаев также сообщил, что численность сотрудников IT-компаний в РФ уже превысила 1,1 млн человек и зарплаты в отрасли выросли почти на 12%.