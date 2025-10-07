Jaguar Land Rover частично возобновит производство спустя месяц после кибератаки

Деятельность JLR оказалась парализована с 31 августа

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Британская компания Jaguar Land Rover (JLR, принадлежит индийской корпорации Tata Group) частично возобновит производство в Соединенном Королевстве 8 октября спустя больше месяца после перенесенной кибератаки. Об этом говорится в заявлении исполнительного директора JLR Эдриана Марделла.

"С завтрашнего дня мы приветствуем обратно наших коллег на заводе по производству двигателей в Вулвергемптоне. Вскоре после этого к работе вернутся коллеги, собирающие наши автомобили мирового класса в Нитре (Словакия - прим. ТАСС) и Солихалле", - сказано в нем. В компании добавили, что завод в Хейлвуде на севере Англии возобновит работу позднее.

Деятельность JLR оказалась парализована с 31 августа в результате кибератаки. По информации британских СМИ, ежедневные убытки JLR, производившей до атаки около 1 тыс. автомобилей в день на трех своих заводах в Вулвергемптоне, Солихалле и Хейлвуде, составляют около 72 млн фунтов ($97 млн).

Кибератака затронула деятельность заводов JLR не только в Великобритании, но и в Бразилии, Индии, Китае и Словакии. Отмечается, что за кибератакой может стоять та же группа британских хакеров, которая вывела из строя компьютерные системы торговой сети Marks & Spencer и других ретейлеров.