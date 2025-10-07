На севере Красноярского края ввели ограничения на продажу бензина

Дефицит топлива образовался в селе Байкит в Эвенкии

КРАСНОЯРСК, 7 октября. /ТАСС/. Ограничения на продажу бензина для физических лиц ввели в селе Байкит в Эвенкии на севере Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Образовался дефицит бензина, в связи с чем продается физическим лицам с ограничением количества", - сообщил представитель ведомства, добавив, что АЗС в населенном пункте работают.

Прокуратура начала проверку на предмет исполнения органом местного самоуправления полномочий по обеспечению населения топливом и формированию необходимого резерва для нужд государственных и муниципальных учреждений, а также жителей населенного пункта. "Установлено, что в настоящее время имеющиеся запасы топлива не позволяют реализовывать бензин населению, что в свою очередь в условиях Крайнего Севера может сказаться на качестве жизни граждан", - говорится в сообщении ведомства.

Прорабатываются вопросы оперативного решения проблемы. Найдены поставщики, организован их диалог с администрацией района, определяется логистика доставки бензина в населенный пункт.

В селе Байкит проживает около 3 тыс. человек, оно расположено в 350 км административного центра Эвенкийского муниципального района - поселка Тура и в более чем 900 км от Красноярска.