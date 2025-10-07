"Кавказ.РФ": турпоток на горный курорт "Архыз" будет расти ежегодно на 15%

Генеральный директор института развития "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов отметил, что курорты Сочи и "Красная Поляна" не уступают по качеству предоставления услуг с точки зрения мировых стандартов сервиса

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Туристический поток на всесезонный горный курорт "Архыз" (Карачаево-Черкесия) будет расти на протяжении ближайших лет не менее, чем на 15%. Об этом сообщил генеральный директор института развития "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов.

"Количество туристов на "Архызе" ежегодно <…> уже давно перевалилось за 1 млн человек. И мы думаем, что с учетом планов по развитию этого курорта, с учетом уже того, что сейчас там <…> каждые полгода открывается по новому отелю, причем отелю достаточно высокого уровня, я думаю, что туристический поток там неизменно будет расти на протяжении ближайших лет. Мы думаем, что там не менее, чем 15% ежегодно", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной федеральному старту горнолыжного сезона в России.

Кроме того, Юмшанов отметил, что курорты Сочи и "Красная Поляна" не уступают по качеству предоставления услуг с точки зрения мировых стандартов сервиса. "Мы в этом плане активно тоже развиваемся, мы об этом думаем, мы разрабатываем единые стандарты сервиса в целом для туристических объектов на наших курортах, мы их внедряем. И здесь самое важное, <…> чтобы соответствовать чему-то, то, что требуется сейчас, нужно постоянно развиваться, никогда не останавливаться, этот процесс будет бесконечным", - подчеркнул он.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 27 км трасс и 9 канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 29 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в этом году ожидается свыше 1,2 млн гостей.