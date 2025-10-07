Китайские автодилеры столкнулись с кризисом ликвидности

Они также нуждаются в политической поддержке, отметил генеральный секретарь Ассоциации легковых автомобилей Китая Цуй Дуншу

ШАНХАЙ, 7 октября. /ТАСС/. Автодилеры в КНР столкнулись с трудностями сбыта своей продукции на рынке и терпят значительные убытки, в связи с чем нуждаются в политической поддержке. Об этом заявил генеральный секретарь Ассоциации легковых автомобилей Китая Цуй Дуншу.

"Автодилеры, реализующие новые автомобили, в настоящее время несут масштабные убытки, они повсеместно сталкиваются с дефицитом денежных потоков и возрастающими рисками разрыва цепочек финансирования, и уже сложно найти выход из текущего затруднительного положения", - говорится в статье генсека ассоциации, опубликованной в его аккаунте в WeChat.

По словам Цуй Дуншу, дилеры находятся под сильным давлением. Во-первых, сохраняются значительные объемы заводских оптовых поставок при низком спросе, из-за чего дистрибьюторы вынуждены продавать автомобили по заниженным ценам, "чтобы выжить". Во-вторых, ценовые войны между автопроизводителями привели к серьезному дисбалансу между спросом и предложением. "Чем больше дилеры продают, тем больше их убытки", - отметил он. И добавил, что "временной промежуток, необходимый дилерам для поддержания имеющегося оборотного капитала, сжат до предела".

Цуй Дуншу считает, что китайские дилеры сталкиваются с низкой валовой рентабельностью, жесткой рыночной конкуренцией и отсутствием существенного роста прибыли от продаж подержанных автомобилей, считает генсек ассоциации.

"Мы надеемся, что соответствующие ведомства оперативно проведут исследование [проблемы] и реализуют поэтапные меры финансовой поддержки автодилеров", - призвал Цуй Дуншу.