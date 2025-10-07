Латвия запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию с 1 ноября

Ограничение распространяется на всех перевозчиков независимо от страны регистрации юридического лица или транспортного средства

ВИЛЬНЮС, 7 октября. /ТАСС/. Правительство Латвии приняло решение с 1 ноября запретить нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию. Речь идет о разовых групповых поездках по заранее запланированному маршруту, например на экскурсии или спортивные мероприятия, сообщает портал латвийского гостелерадио LSM.

"В связи с нынешней геополитической ситуацией и призывом правительства к жителям Латвии воздержаться от поездок в Белоруссию и Россию выявлено увеличение потока нерегулярных организованных автобусных рейсов, а также заторы на приграничных дорогах. Такая ситуация создает дополнительные риски безопасности, в том числе угрозы нелегальной иммиграции, разведдеятельности иностранных спецслужб и вербовки граждан. Поэтому необходимо установить ограничения на международные нерегулярные пассажирские перевозки при пересечении границ этих стран", - приводит портал слова министра сообщения балтийской республики Атиса Швинки.

Согласно распоряжению кабинета министров, Госпогранохране страны поручено не пропускать такие автобусы через границу в пунктах пропуска "Гребнево" (с российской стороны - "Убылинка"), "Терехово" ("Бурачки") и "Патерниеки" (с белорусской стороны - "Григоровщина"). Запрет распространяется на всех перевозчиков независимо от страны регистрации юридического лица или транспортного средства.

По данным Службы государственной безопасности Латвии, жители страны в прошлом году совершили в два раза больше поездок в Россию по сравнению с 2023 годом, несмотря на неоднократные призывы латвийских властей не посещать РФ. В 2024 году в среднем почти 2 тыс. жителей Латвии ежемесячно выезжали в Россию. В 2023 году этот показатель составлял около 1 тыс.