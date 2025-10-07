В Думу внесут законопроект о страховании обезличенных металлических счетов

Изменения предлагается внести в закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин (СРЗП) внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект о страховании обезличенных металлических счетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе депутата.

"Система обязательного страхования вкладов в России распространится на обезличенные металлические счета. С такой законодательной инициативой выступил зампред комитета по экономической политике Госдумы, депутат от "Справедливой России" Михаил Делягин. Документ уже подписан и отправлен на внесение", - говорится в сообщении.

Изменения предлагается внести в закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". Обезличенные металлические счета - банковские счета, на которых можно покупать, хранить и продавать драгоценные металлы. "Самого металла на руках у владельца счета нет: он зачисляется на счет в граммах, без указания пробы, номера слитка или производителя. Поэтому такой счет называется обезличенным", - отметили в пресс-службе.

Лимит страхового возмещения для денежных вкладов сроком до трех лет составляет 1,4 млн рублей, на вклады с более длительным сроком - 2,8 млн рублей. Однако эти условия никак не распространяются на обезличенные металлические счета. Если банк закроется, то вернуть свои инвестиции будет очень проблематично, отмечается в сообщении.