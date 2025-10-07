В Калининградской области отметили отсутствие проблем с топливом на крупных АЗС

Со сбоями в логистике столкнулись мелкие оптовики в сельских поселениях, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Крупные автозаправочные станции (АЗС) Калининградской области в настоящее время обеспечены запасами топлива, проблемы выявлены лишь на некоторых малых заправках в сельских поселениях. Об этом сообщил губернатор области Алексей Беспрозванных на совещании в правительстве.

"Запасы есть по всем крупным заправочным станциям. Созвонились с этой заправочной станцией, это мелкие оптовики, которые держат одну-две заправки в сельских поселениях. Они столкнулись с небольшими проблемами в логистике", - сказал губернатор. Глава региона рассказал, как накануне, возвращаясь из Немана, обратил внимание, что на одной из заправок нет двух видов бензина. При этом поручил министру развития инфраструктуры региона Александру Рольбинову связаться с компаниями и "оказать им содействие для того, чтобы у них не было сбоев".

Беспрозванных добавил, что запасы топлива в целом в регионе приемлемые. "Плюс еще дополнительно идет [топливо] паромами. Прошу следить за этой ситуацией и докладывать", - сказал губернатор.

Ранее он провел совещание со всеми участниками топливного рынка, сообщив, что создан оперативный штаб, чтобы максимально быстро решать любой вопрос по обеспечению региона топливом.