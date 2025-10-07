Европарламент лишил иммунитета экс-главу Orlen

Даниэль Обайтек проходит по делу о превышении полномочий при слиянии концернов Orlen и Lotus

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Европарламент проголосовал за лишение экс-главы польской нефтегазовой корпорации Orlen, евродепутата от оппозиционной партии "Право и справедливость" Даниэля Обайтека парламентского иммунитета. Трансляцию из Страсбурга вел польский телеканал TVP Info.

Обайтек проходит по делу о превышении полномочий при слиянии концернов Orlen и Lotus, в декабре 2024 года польская прокуратура направила в Европарламент ходатайство о лишении политика иммунитета для привлечения его к уголовной ответственности.

В феврале 2024 года прокуратура города Плоцка, где расположена штаб-квартира Orlen, начала расследование обстоятельств слияния энергетических концернов Orlen и Lotus, инициатором которого был Обайтек. По мнению следствия, это слияние могло нанести Orlen убыток в размере 4 млрд злотых (около $1 млрд).