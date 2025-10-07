В Якутии работы по проекту строительства Ленского моста будут идти круглый год

На объекте трудятся более 300 специалистов, работают свыше 90 единиц техники, сообщили в пресс-службе регионального правительства

ЯКУТСК, 7 октября. /ТАСС/. Работы по проекту строительства мостового перехода через реку Лену в Якутии будут круглогодичными. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ходе рабочей поездки в Якутию вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вместе с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым посетил строительную площадку строительства мостового перехода через реку Лену.

"Особое внимание уделено круглогодичной организации строительных процессов. Работы, не требующие прямого взаимодействия с рекой, будут выполняться и в зимний период. Для обеспечения непрерывности процесса смонтированы три завода в зимнем исполнении", - говорится в сообщении.

На объекте трудятся более 300 специалистов, работают свыше 90 единиц техники. По информации региональных властей, в конце октября на левом берегу появится первая опора моста, до конца года - на правом. Все этапы рассчитаны с учетом особенностей климата республики, поэтому строительный процесс идет непрерывно, уточнил глава Якутии.

Проект включен в Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока. Мост позволит соединить Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путем и свяжет федеральные автомобильные дороги "Лена" и "Колыма" с автодорогой "Вилюй", то есть фактически Восточную часть России с побережьем Охотского моря.

Ожидается, что строительство Ленского моста для Якутии станет новым этапом социально-экономического развития - впервые будет создано круглогодичное сообщение столицы региона с большой частью территории, оторванной рекой, откуда производится завоз основных грузов. Создаваемый транспортно-логистический узел свяжет авиационный, железнодорожный, автомобильный и речной виды транспорта и создаст каркас для развития опорной транспортной сети на Дальнем Востоке.