Ставрополье впервые примет чемпионат России по пахоте в 2026 году

При проведении чемпионата Ставрополье продемонстрирует традиции, опыт и потенциал агропромышленного комплекса края, отметил губернатор региона Владимир Владимиров

СТАВРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Ставропольский край впервые станет площадкой проведения чемпионата России по пахоте в 2026 году, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края по итогам встречи губернатора Владимира Владимирова с гендиректором АО "Росагролизинг" Павлом Косовым.

"Отдельной темой встречи стала подготовка к проведению чемпионата России по пахоте, который впервые пройдет на Ставрополье в следующем году. Руководитель "Росагролизинга" передал главе Ставрополья символический плуг, подтверждающий право региона принять чемпионат в следующем году", - говорится в сообщении.

При проведении чемпионата Ставрополье продемонстрирует традиции, опыт и потенциал агропромышленного комплекса края, отметил Владимиров. "Для нас большая честь принять чемпионат России по пахоте. Это событие о людях, которые работают на земле, которые своим трудом делают Ставрополье одним из ведущих аграрных регионов страны. Именно сельхозпроизводители обеспечивают продовольственную безопасность нашей родины", - цитирует управление губернатора края.

12-й открытый чемпионат России по пахоте в 2025 году проходил во Всеволожском районе Ленинградской области. В нем приняли участие лучшие механизаторы из 39 регионов России, а также Абхазии, Белоруссии, Киргизии и Пакистана. Миссия чемпионата - повышение культуры ведения сельского хозяйства, развитие современных технологий, популяризация аграрных профессий, привлечение молодых специалистов к работе в сельском хозяйстве, поддержка отечественных производителей сельхозтехники и оборудования.