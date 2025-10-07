Эксперт Сафонов оценил расходы на перерасчет пенсий работающих пенсионеров

Это повлечет за собой большие бюджетные расходы, речь идет о сотнях миллиардов рублей, сообщил профессор Финансового университета

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с 2016 года повлечет за собой большие бюджетные расходы, речь идет о сотнях миллиардов рублей. Об этом ТАСС сообщил профессор Финансового университета Александр Сафонов.

Ранее СМИ сообщали, что депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - за правду" направили в правительство законопроект о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров. Они предлагают осуществить перерасчет за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2024 года, когда была приостановлена индексация работающим пенсионерам.

"Данное предложение безусловно направлено на повышение пенсий работающим пенсионерам. Однако это повлияет на финансовое положение Социального фонда, в бюджете которого такие расходы не предусмотрены. Речь идет о сотнях миллиардов рублей", - сказал Сафонов.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена с 2016 года, ее возобновили с 1 января 2025 года. Работающие пенсионеры начали получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств. Индексацию за период с 2016 по 2024 годы включат в пенсию работающих пенсионеров после завершения ими трудовой деятельности.