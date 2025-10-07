ФАС планирует вернуть индексацию тарифов "Транснефти" к формуле "инфляция минус"

Служба намерена реализовать эти планы с 2026 года

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 7 октября. /ТАСС/. Планы по возвращению к базовому принципу индексации тарифов "Транснефти" с 2026 года по формуле "инфляция минус 0,1%" после повышенной индексации в этом году сохраняются, сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.

"Да, сохраняются", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда заявил, что компания выступает за стабильность фискальной политики и определенные новации по тарифам на транспортировку нефти. Он отметил, что применяемый принцип к тарифам на прокачку нефти "инфляция минус" привел к тому, что инфляция в результате вдвое опережает рост тарифов, при этом стоимость трубной продукции за последние пять лет увеличилась в два раза, а энергозатраты - примерно на 70%.

Тарифы "Транснефти" на транспортировку нефти в 2025 году были с 1 января суммарно увеличены на 9,9%. Ранее предполагался рост на 5,8%, но окончательный приказ ФАС предписывал индексацию еще на 4,1% - суммарно на 9,9%. В 2024 году рост тарифов составил 7,2%, в 2023 году - 5,994%.

В ведомстве тогда сообщали ТАСС, что принято решение о разовой дополнительной индексации тарифов на транспортировку нефти по системе магистральных трубопроводов. При этом на период 2026-2029 годов действующий порядок формирования таких тарифов ниже инфляции сохранится.

Вице-премьер РФ Александр Новак в декабре 2024 года также сообщал, что министерства и ведомства прорабатывают предложение "Транснефти" в 2025 году дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти на 8,7%. Как утверждала компания, без этого она может получить дефицит денежных средств в 2027 году из-за роста налога на прибыль с 25% до 40%.