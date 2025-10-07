Орешкин: развивающиеся экономики постепенно выигрывают глобальную конкуренцию

Заместитель руководителя администрации президента РФ отметил, что акцент смещается в сторону создания имиджа

Редакция сайта ТАСС

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Развивающиеся экономики шаг за шагом выигрывают глобальную конкуренцию в ключевых секторах, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на экспертном созыве открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста".

"Мы видим, что и в первичном, и во вторичном, и в третичном секторах экономики те экономики, которые раньше назывались развивающимися экономиками, теперь это экономики мирового большинства, шаг за шагом выигрывают конкуренцию. Выигрывают конкуренцию в сельском хозяйстве, в производстве продуктов, выигрывают конкуренцию в промышленном производстве, выигрывают конкуренцию в секторе услуг", - заявил Орешкин.

По его словам, при этом акцент смещается в сторону создания имиджа. "Ключевая маржинальность многих рынков сейчас сосредоточена не в самом производственном процессе, а в создании имиджа, восприятия каких-то идей, связанных с теми или иными продуктами", - пояснил Орешкин.

Он выразил уверенность, что развивающиеся экономики одержат победу и на этом фронте. "Я уверен, что так же, как и в самом производстве и создании товарных услуг, новые экономики и экономики мирового большинства шаг за шагом выиграют конкуренцию. То же самое будет происходить и в экономике впечатлений", - подчеркнул он.