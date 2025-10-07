Мишустин: турпоток в России вырос на 5,5%

В 2024 году было совершено уже свыше 90 млн поездок, отметил председатель правительства

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Туристический поток в России вырос за восемь месяцев 2025 года на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В ближайшее время он может вырасти еще больше, сообщил на стратегической сессии по развитию туризма в стране председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Мы видим устойчивую положительную динамику по туристическому потоку, причем не только по внутреннему, но, что очень важно, и по въездному. В целом, в прошлом году было совершено уже свыше 90 млн поездок. И за восемь месяцев текущего года рост составил почти 5,5%. В ближайшее время он может набрать более значимый темп", - сказал он.

Премьер добавил, что перед российскими властями стоит цель нарастить в ближайшие пять лет долю туристической отрасли в валовом внутреннем продукте до 5%. По итогам 2024 года этот показатель составил чуть менее 3%. По словам главы кабмина РФ, для достижения цели необходимо усилить работу в туристическом направлении, предусмотреть подходы по некоторым вопросам и продумать дополнительные эффективные решения.