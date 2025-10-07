Россия может увеличить товарооборот с Африкой вдвое к 2030 году

РФ является крупным поставщиком на африканский рынок энергоресурсов и продовольствия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Россия может в перспективе нарастить объем торговли со странами Африки в 1,5 - 2 раза к 2030 году. Об этом заявил директор департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития РФ Павел Калмычек на панельной дискуссии "Россия и Африка в 2063" в рамках II Международного симпозиума "Создавая будущее".

"Мы в 2001 году начинали с товарооборота в 1,5 млрд, а по итогам прошлого года вышли на $27 млрд. То есть, в целом, мы видим тенденцию, что Россия в Африку возвращается. Мы видим, что в перспективе до 2030 года можем в полтора - два раза нарастить объем торговли. Такие задачи у нас стоят", - сказал Калмычек.

По его словам, Россия является крупным поставщиком продовольствия и энергоресурсов на африканский рынок, однако потенциал сотрудничества значительно шире.

Он отметил, что РФ обладает компетенциями в сфере продовольственной и энергетической безопасности, налогового администрирования, цифровизации - тех областях, которые сейчас для Африки критически важны.

Представитель министерства также подчеркнул, что помимо товарных поставок, важным направлением остается сотрудничество в сфере цифровых решений, включая налоговое администрирование и обмен лучшими практиками в области цифровых услуг.