"Россети" формируют инвестпрограмму компании на 2026 год

Она находится в стадии обсуждения, сообщил журналистам глава группы Андрей Рюмин

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 7 октября. /ТАСС/. "Россети" формируют свою инвестиционную программу на 2026 год. Она находится в стадии обсуждения, сообщил журналистам глава группы Андрей Рюмин в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.

"Сейчас формирование нашей инвестпрограммы находится в стадии обсуждения. Размер инвестиционной программы будет зависеть от того, какое решение примут регуляторы. Сейчас как раз идет согласование с Минэнерго, Федеральной антимонопольной службой", - сказал он.

Ранее заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО "Россети" Алексей Мольский заявил, что инвестиционная программа группы "Россети" превысит 700 млрд руб. в 2025 году.

Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин в интервью телеканалу "Россия-24" говорил, что инвестиции группы "Россети" в 2025-2029 годах могут составить более 3,5 трлн рублей.