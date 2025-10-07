"Россети" поддержали ввод эталонного метода регулирования в сетевом комплексе

В группе отметили, что в методе будет учтен износ оборудования

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 7 октября. /ТАСС/. "Россети" поддерживают предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по вводу эталонного метода регулирования в российском сетевом комплексе. Об этом журналистам сообщил глава группы Андрей Рюмин в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.

"Россети" поддерживают предложения ФАС по введению эталонного метода регулирования в сетевом комплексе", - сказал он.

Ранее в группе "Россети" сообщили ТАСС, что метод эталонов в электроэнергетическом комплексе позволит обеспечить справедливое распределение тарифных источников на ремонтные программы и поспособствует сокращению аварийности в сетях.

"Россети" отметили, что в эталонном методе также будет учтен износ оборудования.

О методе эталонов

Метод эталонных затрат подразумевает определение среднего уровня операционных затрат компаний на содержание электросетевого комплекса. Это позволит повысить прозрачность ценообразования и будет стимулировать компании к сокращению издержек.

Замглавы ФАС России Геннадий Магазинов в интервью ТАСС говорил, что метод эталонов в электросетевом комплексе будет применяться с июля 2026 года, он будет внедряться поэтапно в течение трех лет и не приведет к росту тарифов.