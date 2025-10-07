Госдума одобрила увеличение максимальной суммы микрозайма для юрлиц и ИП

За год портфель таких займов бизнесу вырос на 36%

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает, в частности, увеличение максимального размера суммы микрозайма для микрофинансовой организации (МФО), предоставляющей заемные средства юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, с 5 млн до 15 млн рублей, а также ряд изменений, касающихся правил выдачи МФО потребительских займов. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов.

Норма по увеличению размера микрозайма обусловлена необходимостью пересмотра действующего лимита, который не менялся с 2018 года, расширения возможностей субъектов МСП по привлечению доступного финансирования, развития внутреннего рынка капитала и стимулирования малого бизнеса, а также потребностью рынка МФО, говорится в пояснительной записке. "В условиях законодательных ограничений на предельную сумму микрозайма МФО активизируют выдачи в сегменте "иных" займов, чтобы обеспечить потребность субъектов МСП в заемных средствах. За год портфель таких займов бизнесу вырос на 36% (достиг отметки в 43 млрд руб.), а объем выдач - практически вдвое", - отмечают авторы документа.

Кроме того, законопроект запрещает МФО согласовывать индивидуальные условия по договору потребительского займа, где его полная стоимость (заем плюс проценты - прим. ТАСС) превышает 100% годовых, до полного погашения заемщиком обязательств по ранее заключенному им договору потребительского кредита (займа) с аналогичными параметрами с любой кредитной организацией или МФО.

Также по договорам потребительского займа и приобретенным правам по таких договорам МФО запрещается заключать соглашение о новации обязательств по новому договору потребительского займа между теми же лицами, а также дополнительное соглашение, предусматривающее включение в состав задолженности по основному долгу по договору потребительского займа суммы непогашенной задолженности по процентам, неустойке (штрафам, пени), а также иным платежам.

Предусматривается переходный период (с 1 июля 2026 года до 1 января 2027 года), в течение которого будет действовать ограничение на количество одновременно действующих договоров потребительского займа, полная стоимость потребительского займа по которым не может превышать 200% годовых. В течение этого периода при наличии у заемщика заключенных с любой кредитной организацией или МФО двух договоров потребительского кредита (займа) с полной стоимостью займов не более 200% годовых предлагается запретить МФО согласовывать индивидуальные условия займов с аналогичными условиями до полного погашения заемщиком обязательств по ранее заключенному им договору.

Согласование законопроекта с подзаконными актами

В последние годы именно коммерческие микрофинансовые организации стали играть заметную роль в кредитовании бизнеса, их доля на рынке превысила половину, а спрос на займы продолжает расти, отметил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин. "Для государственных и муниципальных фондов микрофинансирования потолок в 5 миллионов сохраняется до тех пор, пока не будут внесены изменения в действующий приказ Минэкономразвития, поэтому важно согласовать законопроект с той подзаконной базой, которая существует на сегодняшний момент. В целом мы видим в законопроекте инструмент для расширения доступа предпринимателей к заемным средствам на фоне увеличения потребностей малого бизнеса в инвестициях. По сути, это быстрое замещение в той ситуации, когда быстрый доступ к иным инвестициям на развитие бизнеса недоступен", - считает он.