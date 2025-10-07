"Герофарм" разрабатывает таблетированную форму препарата от ожирения

Глава компании Петр Родионов отметил, что крайне важно иметь возможность выбора между различными лекарственными средствами

ГЕЛЕНДЖИК, 7 октября. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Герофарм" работает над созданием таблетированной формы препарата от ожирения. Об этом ТАСС сообщил глава компании Петр Родионов в кулуарах форума "Биопром" в Геленджике.

"Эффективность и переносимость лекарственного средства могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма. В связи с этим крайне важно иметь возможность выбора между различными препаратами. Поэтому мы работаем над тем, чтобы появилось средство для лечения ожирения в таблетированной форме", - рассказал он.

Он отметил, что в планах у компании также находятся пять препаратов, которые так или иначе связаны либо с ожирением, либо с сахарным диабетом.

Форум "Биопром" проводится 6-7 октября в Геленджике.

